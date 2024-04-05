ПриватБанк заявил о приостановке работы банковских систем — что произошло

Отделение "ПриватБанка". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ПриватБанке заявили об остановке операций с платежными картами будут остановлены. То же касается банкоматов и платежных терминалов, которые не будут работать с полуночи до утра субботы, 6 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Временная остановка связана с необходимостью увеличить мощности и безопасность обработки платежных операций, в результате чего банк проводит диагностику и регламентные работы процессингового центра.

"В период проведения работ 6 апреля с 00:05 до 07:05 утра банк временно приостановит проведение операций с карточками", — предупредили клиентов.

Отмечается, что работу остановит не только мобильное приложение Приват24, но и банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

"Такие работы мы преимущественно проводим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции", — объясняют в пресс-службе финучреждения и призывают клиентов заранее завершить онлайн-расчеты до начала работ или подождать до утра.

Источник: Telegram/ПриватБанк

Напомним, ранее бизнес-клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" смогут воспользоваться свободным тарифом без комиссии на популярную услугу.

В то же время "ПриватБанк" начнет отправлять карточки своим клиентам в Великобританию, таким образом количество стран-получателей выросло до 12.