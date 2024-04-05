Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ПриватБанк заявил о приостановке работы банковских систем — что произошло arrow

ПриватБанк заявил о приостановке работы банковских систем — что произошло

5 апреля 2024 23:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ПриватБанк заявил о приостановке работы банковских систем — что произошло
Отделение "ПриватБанка". Фото иллюстративное: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ПриватБанке заявили об остановке операций с платежными картами будут остановлены. То же касается банкоматов и платежных терминалов, которые не будут работать с полуночи до утра субботы, 6 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Читайте также:

ПриватБанк останавливает работу

Временная остановка связана с необходимостью увеличить мощности и безопасность обработки платежных операций, в результате чего банк проводит диагностику и регламентные работы процессингового центра.

"В период проведения работ 6 апреля с 00:05 до 07:05 утра банк временно приостановит проведение операций с карточками", — предупредили клиентов.

Отмечается, что работу остановит не только мобильное приложение Приват24, но и банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

"Такие работы мы преимущественно проводим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции", — объясняют в пресс-службе финучреждения и призывают клиентов заранее завершить онлайн-расчеты до начала работ или подождать до утра.

ПриватБанк заявил о приостановке работы банковских систем — что произошло
Источник: Telegram/ПриватБанк

Напомним, ранее бизнес-клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" смогут воспользоваться свободным тарифом без комиссии на популярную услугу.

В то же время "ПриватБанк" начнет отправлять карточки своим клиентам в Великобританию, таким образом количество стран-получателей выросло до 12.

ПриватБанк
деньги
Украина
Приват24
финансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК