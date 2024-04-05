ПриватБанк заявив про призупинення роботи банківських систем — що сталося

Відділення "ПриватБанку". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В ПриватБанку заявили, що про зупинку операцій з платіжними картками будуть зупинені. Те саме стосується банкоматів та платіжних терміналів, які не працюватимуть від опівночі до ранку суботи, 6 квітня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби банку.

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Тимчасова зупинка роботи пов'язана з необхідністю збільшити потужності та безпеку обробки платіжних операцій, внаслідок чого банк проводить діагностику та регламентні роботи процесингового центру.

"В період проведення робіт 6 квітня від 00:05 до 07:05 години ранку банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками", — попередили клієнтів.

Зазначається, що роботу зупинить не лише мобільний застосунок Приват24, а й банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

"Такі роботи ми переважно проводимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій", — пояснюють у пресслужбі фінустанови, та закликають клієнтів заздалегідь завершити онлайн-розрахунки до початку робіт, або почекати до ранку.

Джерело: Telegram/ПриватБанк

Нагадаємо, раніше бізнес-клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" зможуть скористатися вільним тарифом без комісії на популярну послугу.

Водночас "ПриватБанк" почне надсилати картки своїм клієнтам у Велику Британію, таким чином, кількість країн-отримувачів зросла до 12.