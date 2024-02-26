Притула отчитался о работе своего фонда за два года — сколько задонатили украинцы

Волонтер Сергей Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Волонтер Сергей Притула отчитался о работе своего благотворительного фонда с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что вместе с коллективом продолжает работать для победы.

Об этом Сергей Притула сообщил в Facebook в понедельник, 26 февраля.

Работа благотворительного фонда Притулы за два года

"Все, что было сделано, стало возможным благодаря вашему доверию и жертвенности, а также большой любви к нашим защитникам и заботе об украинцах, пострадавших от российской агрессии!" — отметил Притула.

В общем, украинцы задонатили 6 616 410 472, 69 грн. Самым большим донатом был один миллион долларов, а средний — 813 грн.

Работа фонда Притулы за два года. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Благотворительный фонд Притулы получил 16 209 заявок с 24 февраля 2022 года. Всего закрыть удалось 7524 заявки.

Работа фонда Притулы за два года. Фото: facebook.com/serhiyprytula

На гуманитарную помощь было потрачено 295 921 963,56 грн.

Работа фонда Притулы за два года. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Работа фонда Притулы за два года. Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Спасибо, что даете нам возможности реализовывать огромные проекты и работать без остановки!" — добавил Притула.

Пост Притулы. Фото: скриншот

Напомним, в Украине растет благотворительная деятельность среди граждан. За два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что количество людей, вносящих пожертвования на ВСУ, за 2023 год увеличилось почти вдвое. А общая сумма донатов в прошлом году втрое больше, чем в 2022 году.