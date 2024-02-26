Притула прозвітував про роботу свого фонду за два роки — скільки задонатили українці

Волонтер Сергій Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Волонтер Сергій Притула прозвітував про роботу свого благодійного фонду з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що разом з колективом продовжує працювати для перемоги.

Про це Сергій Притула повідомив у Facebook у понеділок, 26 лютого.

Робота благодійного фонду Притули за два роки

"Все, що було зроблено, стало можливим завдяки вашій довірі та жертовності, а також великій любові до наших захисників та турботі про українців, які постраждали від російської агресії!" — зазначив Притула.

Загалом українці задонатили 6 616 410 472, 69 грн. Найбільшим донатом був один мільйон доларів, а середній — 813 грн.

Робота фонду Притули за два роки. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Благодійний фонд Притули отримав 16 209 заявок з 24 лютого 2022 року. Загалом закрити вдалося 7 524 заявки.

Робота фонду Притули за два роки. Фото: facebook.com/serhiyprytula

На гуманітарну допомогу пішло 295 921 963,56 грн.

Робота фонду Притули за два роки. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Робота фонду Притули за два роки. Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Дякуємо, що даєте нам можливості реалізовувати величезні проєкти і працювати без зупину!" — додав Притула.

Допис Притули. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні збільшується благодійна діяльність серед громадян. За два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних сил України.

Зазначимо, що кількість людей, які вносять пожертви на ЗСУ, за 2023 рік збільшилася майже вдвічі. А загальна сума донатів минулого року втричі більша, ніж 2022 року.