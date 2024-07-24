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Пограничники задержали подростка, который помогал мужчинам пересечь границу через Тису — ГПСУ

24 июля 2024 19:07
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Подросток помогал мужчинам незаконно пересечь границу через Тису
Задержаны четыре мужчины и подросток. Фото: ГПСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) задержали четырех мужчин в сопровождении 14-летнего подростка. Он вел их к Тисе для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы.

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Что известно о нарушителях

Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовской области. Сам подросток является жителем села Вилок.

За опасную переправу через реку мужчины заплатили от 4 до 6 тысяч долларов. Подросток должен получить за свои услуги 1 тысячу долларов.

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В ведомстве отметили, что правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет давать суд. Сейчас пограничники устанавливают людей, которые причастны к организации этой незаконной переправы.

Кроме того, в ГПСУ добавили, что в задержании нарушителей принимал участие пограничный наряд, в состав которого входили курсанты-стажировщики.

Незаконные попытки пересечь границу в Одесской области

Напомним, что недавно в Одесской области задержали сразу две группы уклонистов, которые пытались нелегально пересечь границу и сбежать в Молдову. Все они действовали по указаниям администраторов Telegram-каналов, которые просят за свои услуги большие деньги.

Также мы писали, что полиция задержала двух дельцов, которые планировали получить 600 тысяч гривен за переправку мужчин через государственную границу в Одесской области. В обход официальных пунктов, они пытались довезти шесть уклонян в Молдову. Однако всех разоблачили правоохранители.

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