Підліток допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон через Тису

Затримано чотирьох чоловіків і підлітка. Фото: ДПСУ

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) затримали чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. Він вів їх до Тиси для незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Що відомо про порушників

Затриманими виявилися мешканці Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. Сам підліток є жителем села Вилок.

За небезпечну переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів США. Підліток мав отримати за свої послуги 1 тисячу доларів.

У відомстві зазначили, що правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі прикордонники встановлюють людей, які причетні до організації цієї незаконної переправи.

Крім того у ДПСУ додали, що в затриманні порушників приймав участь прикордонний наряд, до складу якого входили курсанти-стажувальники.

Незаконні спроби перетнути кордон в Одеській області

Нагадаємо, що нещодавно на Одещині затримали одразу дві групи ухилянтів, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі вони діяли за вказівками адміністраторів Telegram-каналів, які просять за свої послуги чималі гроші.

Також ми писали, що поліція затримала двох ділків, які планували отримати 600 тисяч гривень за переправлення чоловіків через державний кордон в Одеській області. В обхід офіційних пунктів, вони намагалися довезти шістьох ухилянтів до Молдови. Проте усіх викрили правоохоронці.