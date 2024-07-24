Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Прикордонники затримали підлітка, який допомагав чоловікам перетнути кордон через Тису — ДПСУ arrow

Прикордонники затримали підлітка, який допомагав чоловікам перетнути кордон через Тису — ДПСУ

24 липня 2024 19:07
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Підліток допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон через Тису
Затримано чотирьох чоловіків і підлітка. Фото: ДПСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) затримали чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. Він вів їх до Тиси для незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Що відомо про порушників

Затриманими виявилися мешканці Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. Сам підліток є жителем села Вилок.

За небезпечну переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів США. Підліток мав отримати за свої послуги 1 тисячу доларів.

null

У відомстві зазначили, що правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі прикордонники встановлюють людей, які причетні до організації цієї незаконної переправи.

Крім того у ДПСУ додали, що в затриманні порушників приймав участь прикордонний наряд, до складу якого входили курсанти-стажувальники.

Незаконні спроби перетнути кордон в Одеській області

Нагадаємо, що нещодавно на Одещині затримали одразу дві групи ухилянтів, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі вони діяли за вказівками адміністраторів Telegram-каналів, які просять за свої послуги чималі гроші.

Також ми писали, що поліція затримала двох ділків, які планували отримати 600 тисяч гривень за переправлення чоловіків через державний кордон в Одеській області. В обхід офіційних пунктів, вони намагалися довезти шістьох ухилянтів до Молдови. Проте усіх викрили правоохоронці.

війна Україна прикордонники мобілізація ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу