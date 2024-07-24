Підліток допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон через Тису

Прикордонники затримали підлітка, який допомагав чоловікам перетнути кордон через Тису — ДПСУ
У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) затримали чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. Він вів їх до Тиси для незаконного перетину кордону.
Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.
Що відомо про порушників
Затриманими виявилися мешканці Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. Сам підліток є жителем села Вилок.
За небезпечну переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів США. Підліток мав отримати за свої послуги 1 тисячу доларів.
У відомстві зазначили, що правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі прикордонники встановлюють людей, які причетні до організації цієї незаконної переправи.
Крім того у ДПСУ додали, що в затриманні порушників приймав участь прикордонний наряд, до складу якого входили курсанти-стажувальники.
Незаконні спроби перетнути кордон в Одеській області
Нагадаємо, що нещодавно на Одещині затримали одразу дві групи ухилянтів, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі вони діяли за вказівками адміністраторів Telegram-каналів, які просять за свої послуги чималі гроші.
Також ми писали, що поліція затримала двох ділків, які планували отримати 600 тисяч гривень за переправлення чоловіків через державний кордон в Одеській області. В обхід офіційних пунктів, вони намагалися довезти шістьох ухилянтів до Молдови. Проте усіх викрили правоохоронці.
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