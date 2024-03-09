Пограничники поразили эпическим исполнением песни на стихи Тараса Шевченко

Пограничники исполняют песню. Фото: скриншот

Пограничники исполнили песню, в основу которой положили слова поэмы Тараса Шевченко "Кавказ". Таким образом, они отметили день рождения великого Кобзаря, который приходится на 9 марта.

Клип, снятый пограничниками, появился на странице Государственной пограничной службы в Telegram в субботу, 9 марта.

Читайте также:

Пограничники почтили Тараса Шевченко песней

"Песня "Кавказ" на слова Тараса Шевченко, которую исполняет известный украинский певец Павел Табаков, приобрела новое звучание", — сообщили в ГПСУ.

В сообщении говорится, что к ее исполнению по случаю 210-летия со дня рождения поэта присоединились пограничники, участники боевых действий, которые проходят службу во Львовском пограничном отряде.

В эту субботу, 9 марта, украинцы отмечают 210-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Большинство знают его как талантливого поэта и автора бессмертного "Кобзаря". Многим он известен как виртуозный живописец и график. Каждый украинец согласится, что художник является пророком свободы, предвестником новой жизни и титаном духа.

Благодаря искусственному интеллекту произведения Тараса Шевченко получили живые иллюстрации. Таким образом, к творчеству великого Кобзаря можно приобщить маленькую аудиторию, которая только знакомится с украинской культурой.