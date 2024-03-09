Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Пограничники поразили эпическим исполнением песни на стихи Тараса Шевченко arrow

Пограничники поразили эпическим исполнением песни на стихи Тараса Шевченко

9 марта 2024 13:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники поразили эпическим исполнением песни на стихи Тараса Шевченко
Пограничники исполняют песню. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Пограничники исполнили песню, в основу которой положили слова поэмы Тараса Шевченко "Кавказ". Таким образом, они отметили день рождения великого Кобзаря, который приходится на 9 марта.

Клип, снятый пограничниками, появился на странице Государственной пограничной службы в Telegram в субботу, 9 марта.

Читайте также:

Пограничники почтили Тараса Шевченко песней

"Песня "Кавказ" на слова Тараса Шевченко, которую исполняет известный украинский певец Павел Табаков, приобрела новое звучание", — сообщили в ГПСУ.

В сообщении говорится, что к ее исполнению по случаю 210-летия со дня рождения поэта присоединились пограничники, участники боевых действий, которые проходят службу во Львовском пограничном отряде.

В эту субботу, 9 марта, украинцы отмечают 210-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Большинство знают его как талантливого поэта и автора бессмертного "Кобзаря". Многим он известен как виртуозный живописец и график. Каждый украинец согласится, что художник является пророком свободы, предвестником новой жизни и титаном духа.

Благодаря искусственному интеллекту произведения Тараса Шевченко получили живые иллюстрации. Таким образом, к творчеству великого Кобзаря можно приобщить маленькую аудиторию, которая только знакомится с украинской культурой.

День рождения
Тарас Шевченко
поздравления
пограничники
песня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать