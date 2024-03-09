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Прикордонники вразили епічним виконанням пісні на вірші Тараса Шевченка

9 березня 2024 13:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прикордонники вразили епічним виконанням пісні на вірші Тараса Шевченка
Прикордонники виконують пісню. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прикордонники виконали пісню, в основу якої поклали слова поеми Тараса Шевченка "Кавказ". Таким чином вони відзначили день народження великого Кобзаря, який припадає на 9 березня. 

Кліп, знятий прикордонниками, з'явився на сторінці Державної прикордонної служби у Telegram у суботу, 9 березня.

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"Пісня "Кавказ" на слова Тараса Шевченка, яку виконує відомий український співак Павло Табаков, набула нового звучання", — повідомили в ДПСУ.

В повідомленні говориться, що до її виконання, з нагоди відзначення 210-річчя від дня народження поета, долучилися прикордонники, учасники бойових дій, які наразі проходять службу в Львівському прикордонному загоні.

У цю суботу, 9 березня, українці відзначають 210 річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Більшість знає його як талановитого поета та автора безсмертного "Кобзаря". Багатьом він відомий і як віртуозний живописець та графік. Кожен українець погодиться, що митець є пророком свободи, провісником нового життя та титаном духу.

Завдяки штучному інтелекту твори Тараса Шевченка отримали живі ілюстрації. Таким чином до творчості великого Кобзаря можна долучити маленьку аудиторію, яка тільки знайомиться з українською культурою. 

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прикордонники
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