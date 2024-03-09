Прикордонники вразили епічним виконанням пісні на вірші Тараса Шевченка
Прикордонники виконали пісню, в основу якої поклали слова поеми Тараса Шевченка "Кавказ". Таким чином вони відзначили день народження великого Кобзаря, який припадає на 9 березня.
Кліп, знятий прикордонниками, з'явився на сторінці Державної прикордонної служби у Telegram у суботу, 9 березня.
Прикордонники вшанували Тараса Шевченка піснею
"Пісня "Кавказ" на слова Тараса Шевченка, яку виконує відомий український співак Павло Табаков, набула нового звучання", — повідомили в ДПСУ.
В повідомленні говориться, що до її виконання, з нагоди відзначення 210-річчя від дня народження поета, долучилися прикордонники, учасники бойових дій, які наразі проходять службу в Львівському прикордонному загоні.
У цю суботу, 9 березня, українці відзначають 210 річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Більшість знає його як талановитого поета та автора безсмертного "Кобзаря". Багатьом він відомий і як віртуозний живописець та графік. Кожен українець погодиться, що митець є пророком свободи, провісником нового життя та титаном духу.
Завдяки штучному інтелекту твори Тараса Шевченка отримали живі ілюстрації. Таким чином до творчості великого Кобзаря можна долучити маленьку аудиторію, яка тільки знайомиться з українською культурою.
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