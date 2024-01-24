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Пограничник собственноручно смастерил зенитную установку — для каких целей будут использовать

24 января 2024 14:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Пограничник собственноручно смастерил зенитную установку — для каких целей будут использовать
Пограничник Юрий. Фото: скриншот из видео ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пограничник Юрий собственноручно сконструировал оружие, которое является точной имитацией советской 23-миллиметровой спаренной зенитной установки. Ее планируют использовать как ложную цель для российских войск.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Как указывает пограничник, зенитка, созданная им собственноручно, является точной имитацией российской ЗУ-23-2. Она полностью готова к использованию, ее можно складывать, раскладывать, перевозить и управлять направлением ствола.

"Из металлолома, что валялся, мы ее сделали. Мы использовали старый домкрат и спутниковые антенны. Многое пришлось делать самому, сварку учиться варить, резьбы нарезать, точить на станках", — рассказал пограничник Юрий.

Макет зенитной установки будет использоваться для обмана врага. Россияне могут нанести удары по копии ЗУ, при этом не поразив технику украинских бойцов.

Напомним, украинские пограничники под Бахмутом наносят успешные удары по бойцам российской армии. Стало известно, что в результате спецоперации военных Государственной пограничной службы Украины в личном составе противника шесть тяжелораненых.

Добавим, украинские защитники ежедневно эффектно уничтожают российских оккупантов. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" ударили по врагу в Харьковской области.

война
Украина
пограничники
ГПСУ

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