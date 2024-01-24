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Прикордонник власноруч змайстрував зенітну установку — для яких цілей використовуватимуть

24 січня 2024 14:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прикордонник власноруч змайстрував зенітну установку — для яких цілей використовуватимуть
Прикордонник Юрій. Фото: скриншот з відео ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прикордонник Юрій власноруч сконструював зброю, яка є точною імітацією радянської 23-міліметрової спареної зенітної установки. Її планують використовувати, як хибну ціль для російських військ. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Як вказує прикордонник, зенітка, створена ним власноруч є точною імітацією російської ЗУ-23-2. Вона повністю готова до використання, її можна складати, розкладати, перевозити та керувати напрямом ствола.

"З металолому те, що валялося ми її зробили, ми використали старий домкрат та супутникові антени. Багато чого довелося робити самому, сварку навчатися варити, різьби нарізати, точити на станках", — розповів прикордонник Юрій.

Макет зенітної установки використовуватимуть для обману ворога. Росіяни можуть завдати ударів по копії ЗУ, при цьому не уразивши техніку українських бійців.

Нагадаємо, українські прикордонники під Бахмутом завдають успішних ударів по бійцях російської армії. Стало відомо, що в результаті спецоперації військових державної прикордонної служби України в особовому складі противника шість важкопоранених.

Додамо, українські захисники щодня ефектно знищують російських окупантів. Так, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили по ворогу в Харківській області.

війна
Україна
прикордонники
ДПСУ

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