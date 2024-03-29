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Президент не остается на второй срок — какой статус Зеленского с 1 апреля

29 марта 2024 14:57
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Выборы президента Украины – какой статус у Зеленского без выборов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Очередные президентские выборы, которые должны были состояться в Украине 31 марта 2024 года, не будут проводиться из-за войны. Президент Зеленский остается в своей должности без переизбрания, но это не будет считаться вторым сроком.

В каком статусе он будет дальше руководить государством, эксклюзивно Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

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"Ничего не меняется, пока у нас действует военное положение и то законодательство о военном положении, которое существует. Это не будет второй срок Зеленского, это будет считаться продленный первый. Каждый срок президента определяется моментом выборов, не сроком пребывания. Иначе можно было бы запутаться" , — сказал Дубовик.

ЦИК
Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что 31 марта 2024 должны были состояться восьмые по счету, после провозглашения независимости, выборы Президента Украины. Однако 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину.

Указом президента было введено в действие военное положение по своей территории страны. Его вводят на несколько месяцев, а затем продлевают. В настоящее время указ действует до 13 мая 2024 года. И это делает невозможным провести выборы.

Напомним, что Новини.LIVE пообщалось по конституционному праву Зеленского оставаться на должности с нардепом Федором Вениславским. Он сделал свое заявление по поводу легитимности действующего президента.

Народные депутаты в свою очередь отметили, что о выборах не может идти речь, пока страна воюет.

Владимир Зеленский
ЦИК
выборы
военное положение
голосование

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