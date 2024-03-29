Вибори президента України - який статус у Зеленського без виборів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Чергові президентські вибори, які б мали відбутися в Україні 31 березня 2024 року, не проводитимуться через війну. Президент Зеленський залишається на своїй посаді без переобрання, але це не вважатиметься другим терміном.

В якому статусі він буде далі керувати державою, ексклюзивно Новини.LIVE розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

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"Нічого не змінюється доти, доки в нас діє воєнний стан і те законодавство про воєнний стан, яке існує. Це не буде другий термін Зеленського, це вважатиметься подовжений перший. Кожен термін президента визначається моментом виборів, не строком перебування. Бо інакше можна було б заплутатися", — сказав Дубовик.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що 31 березня 2024 року мали відбутися восьмі за рахунком, після проголошення незалежності, вибори Президента України. Однак 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну.

Указом президента був введений в дію воєнний стан по свій територї країни. Його вводять на кілька місяців, а потім продовжують. Наразі він діє до 13 травня 2024 року. І це унеможливлює провести вибори.

Нагадаємо, що Новини.LIVE поспілкувалося щодо конституційного права Зеленського залишатися на посаді з нардепом Федором Веніславським. Він зробив свою заяву щодо легітимності чинного президента.

Народні депутати у свою чергу зазначили, що про вибори не може йтися, доки країна воює.