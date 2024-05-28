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Премьер-министр Чехии анонсировал визит Дениса Шмыгаля в Прагу — какова цель визита

28 мая 2024 13:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шмигаль прибудет в Чехию для участия в переговорах с лидерами ЕС
Петр Фиала и Денис Шмыгаль. Фото: Twitter Петра Фиалы
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибудет во вторник, 28 мая, в Прагу для участия в переговорах с группой лидеров стран Евросоюза. Встреча посвящена обсуждению военной помощи в нашей стране в войне с Россией.

О визите главы украинского правительства в Чехию сообщил премьер-министр страны Петр Фиала, пишет агентство Reuters.

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По словам главы чешского правительства, в рабочей встрече примут участие главы правительств ведущих стран ЕС.

"Мы обсудим все вопросы, связанные с координацией и усилением помощи Украине в эти трудные моменты", - заявил Фиала на брифинге.

Политик также повторил позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что страны Запада должны снять ограничения для Украины, чтобы Киев атаковал российскую военную инфраструктуру в тылу страны-агрессора.

Ожидается, что во встрече примут участие премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен. В список приглашенных лиц также вошли самые известные европейские спонсоры военной помощи Украине.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина может получить 180 тысяч боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года.

Также министр по европейским делам страны Мартин Дворжак требует реформировать военную помощь Украине по примеру Израиля.

Денис Шмыгаль
Европейский союз
переговоры
Чехия
военная помощь
Украина
Европа

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