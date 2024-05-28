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Прем'єр-міністр Чехії анонсував візит Дениса Шмигаля до Праги — яка мета візиту

28 травня 2024 13:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Шмигаль прибуде до Чехії для участі в переговорах з лідерами ЄС
Петр Фіала та Денис Шмигаль. Фото: Twitter Петра Фіали
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибуде у вівторок, 28 травня, до Праги для участі у переговорах з групою лідерів країн Євросоюзу. Зустріч присвячена обговоренню військової допомоги нашій країні у війні з Росією.

Про візит глави українського уряду до Чехії повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, пише агенція Reuters.

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Зі слів глави чеського уряду, у робочій зустрічі прийматимуть участь глави урядів провідних країн ЄС.

"Ми обговоримо всі питання, пов'язані з координацією та посиленням допомоги Україні у ці скрутні моменти", — заявив Фіала на брифінгу.

Політик також повторив позицію генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що країни Заходу мають зняти обмеження для України, аби Київ атакував російську військову інфраструктуру в тилу країни-агресора.

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня та прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен. До запрошених осіб також увійшли найвідоміші європейські спонсори військової допомоги Україні.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна може отримати 180 тисяч боєприпасів, придбаних в рамках чеської ініціативи, у червні цього року. 

Також міністр з питань європейських справ країни Мартін Дворжак вимагає реформувати військову допомогу Україні за прикладом Ізраїлю.

Денис Шмигаль
Європейський союз
переговори
Чехія
військова допомога
Україна
Європа

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