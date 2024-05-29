Снаряды для Украины от Чехии — известно, когда поступят первые поставки

Военный ВСУ берет боеприпас. Фото: Telegram/Zelenskiy

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Украина "в ближайшие дни" получит артиллерийские снаряды. Речь идет о боеприпасах, закупленных в рамках чешской инициативы.

Об этом сообщает Barron's во вторник, 28 мая.

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Фиала отметил, что 15 стран ЕС и НАТО собрали средства на снаряды для ВСУ. Речь идет о сумме более 1,6 миллиарда евро.

"Первые десятки тысяч 155-миллиметровых боеприпасов будут поставлены в июне. Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни", — заявил чешский премьер.

Он напомнил, что с начала российского полномасштабного вторжения союзники предоставили Украине 918 единиц тяжелой техники, около 21 млн снарядов среднего калибра и 1,7 млн боеприпасов и ракет большого калибра.

Ранее президент Чехии Петр Павел Украина заявил, что Украина может получить первую партию боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года. В то же время Фиала пообещал еще миллион боеприпасов для ВСУ, который будет предоставлен в течение этого года.

Также в чешском правительстве считают, что ситуация в Украине требует более сконцентрированной международной реакции с оказанием военной помощи. Чиновники привели в пример помощь Израилю в отражении иранских атак и заявили, что Украина должна получить такую же защиту, чтобы отражать угрозы со стороны России.