Снаряди для України від Чехії — відомо, коли надійдуть перші поставки

Військовий ЗСУ бере боєприпас. Фото: Telegram/Zelenskiy

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна "найближчими днями" отримає артилерійські снаряди. Йдеться про боєприпаси, закуплені в межах чеської ініціативи.

Про це повідомляє Barron's у вівторок, 28 травня.

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Снаряди для України в рамках чеської ініціативи

Фіала зазначив, що 15 країн ЄС та НАТО зібрали кошти на снаряди для ЗСУ. Йдеться про суму в понад 1,6 мільярда євро.

"Перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів будуть поставлені в червні. Україна може очікувати першу партію найближчими днями", — заявив чеський прем'єр.

Він нагадав, що від початку російського повномасштабного вторгнення союзники надали Україні 918 одиниць важкої техніки, близько 21 мільйона снарядів середнього калібру та 1,7 мільйона боєприпасів та ракет великого калібру.

Раніше президент Чехії Петр Павел Україна заявив, що Україна може отримати першу партію боєприпасів, придбаних в рамках чеської ініціативи, у червні цього року. Водночас Фіала пообіцяв ще мільйон боєприпасів для ЗСУ, яку нададуть протягом цього року.

Також у чеському уряді вважають, що ситуація в Україні вимагає більш сконцентрованої міжнародної реакції з наданням військової допомоги. Чиновники навели як приклад допомогу Ізраїлю у відбитті іранських атак і заявили, що Україна має отримати такий само захист, аби відбивати загрози зі сторони Росії.