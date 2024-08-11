Геям и лесбиянкам, а также трансгендерам в РФ хотят запретить получать водительское удостоверение

Водитель за рулем. Иллюстративное фото: pixels.com

Российское министерство здравоохранения предлагает внести в перечень заболеваний психики, не позволяющий получить водительское удостоверение, "расстройства половой идентификации и сексуальных предпочтений". Таким образом представители ЛГБТ встанут в один ряд с людьми, страдающими деменцией, болезнью Альцгеймера, шизофренией, биполярными и тревожными расстройствами.

Об этом в своем материале пишет оппозиционное российское издание "Новая газета", чей главный редактор является лауреатом Нобелевской премии.

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В настоящее время согласно правилам получить водительское удостоверение в РФ не могут люди, у которых на медкомиссии обнаружили "транссексуализм", "расстройства половой идентификации", "фетишизм", "эксгибиционизм", "педофилию", "садомазохизм".

Теперь правила пополнятся еще и нормой о "расстройствах половой идентификации и сексуальных предпочтений".

В перечне они указаны с уточнением "в случае если расстройства являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями".

В новой редакции правил, которые могут начать действовать уже с 2025 года, расстройства гендерной идентичности и транссексуализм перенесены в раздел "состояния, относящиеся к сексуальному здоровью".

В российском социуме уже ходят шутки, на тему: "Геям запретили садиться за руль. Но когда же, наконец, запретят садиться за руль пед*растам".