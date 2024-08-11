Геям та лесбійкам, а також трансгендерам у РФ хочуть заборонити отримувати водійське посвідчення

Водій за кермом. Ілюстративне фото: pixels.com

Російське міністерство охорони здоров'я пропонує внести в перелік захворювань психіки, що не дозволяє отримати водійське посвідчення, "розлади статевої ідентифікації та сексуальних вподобань". Таким чином представники ЛГБТ будуть стануть в один ряд з людьми, що страждають на деменцію, хворобу Альцгеймера, шизофренію, біполярні та тривожні розлади.

Про це у своєму матеріалі пише опозиційне російське видання "Новая газета", чий головний редактор є лауреатом Нобелівської премії.

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На цей час згідно з правилами отримати водійське посвідчення у РФ не можуть люди, у яких на медкомісії виявили "транссексуалізм", "розлади статевої ідентифікації", "фетишизм", "ексгібіціонізм", "педофілію", "садомазохізм".

Тепер правила поповняться ще й нормою про "розлади статевої ідентифікації та сексуальних уподобань".

У переліку вони зазначені з уточненням "у разі якщо розлади є хронічними і затяжними з важкими стійкими або часто загострюваними хворобливими проявами".

У новій редакції правил, що можуть почати діяти вже з 2025 року, розлади гендерної ідентичності та транссексуалізм перенесено до розділу "стани, що належать до сексуального здоров'я".

В російському соціумі вже ходять жарти, на тему: "Геям заборонили сідати за кермо. Але коли ж нарешті заборонять сідати за кермо пед*растам".