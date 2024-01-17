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Правоохранители задержали водителя, нелегально перевозившего уклонистов

17 января 2024 16:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Правоохранители задержали водителя, нелегально перевозившего уклонистов
Пограничник и полицейские возле автобуса под управлением задержанного. Фото: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники в сотрудничестве с полицейскими задержали водителя автобуса, который перевозил уклониста. Инцидент произошел у границы с Молдовой.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Водитель автобуса нелегально перевозил уклонистов

Как сообщается, силовики обнаружили в спальном отделении автобуса нелегала, которому водитель пообещал свободный выезд в соседнюю Молдову. За это организатор должен был получить шесть тысяч долларов от уклониста.

Правоохранители задержали нарушителя.

Правоохранители задержали водителя, нелегально перевозившего ухилянцев
Источник: Telegram

Задержание уклонистов на границе — последние новости

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины разоблачила еще три схемы для уклонистов. Среди задержанных организаторов — дельцы, торговавшие статусом личности с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Также в Черновицкой области сообщили о подозрении медсестре одной из больниц в Черновцах. Женщина за четыре тысячи долларов помогала уклонистам получить отсрочку от мобилизации.

В то же время бойцы Могилев-Подольского пограничного отряда задержали группу уклонистов, которые якобы хотели бежать "к другу в приграничье". Для этого они хотели переплыть Днестр на резиновой лодке.

Украина
пограничники
уклонисты
ГПСУ

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