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Правоохоронці затримали водія, який нелегально перевозив ухилянтів

17 січня 2024 16:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Правоохоронці затримали водія, який нелегально перевозив ухилянтів
Прикордонник та поліцейські біля автобуса, яким керував затриманий. Фото: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські прикордонники у співпраці з поліцейськими затримали водія автобуса, який перевозив ухилянта. Інцидент стався біля кордону з Молдовою. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Водій автобуса нелегально перевозив ухилянтів

Як повідомляється, силовики виявили в спальному відділенні автобуса нелегала, якому керманич пообіцяв вільний виїзд до сусідньої Молдови. За це організатор мав отримати шість тисяч доларів від ухилянта.

Наразі правоохоронці затримали порушника.

Правоохоронці затримали водія, який нелегально перевозив ухилянтів
Джерело: Telegram

Затримання ухилянтів на кордоні — останні новини

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України викрила ще три схеми для ухилянтів. Серед затриманих організаторів — ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів. 

Також у Чернівецькій області повідомили про підозру медсестрі однієї з лікарень у Чернівцях. Жінка за чотири тисячі доларів допомагала ухилянтам отримати відстрочку від мобілізації.

Водночас бійці Могилів-Подільського прикордонного загону затримали групу ухилянтів, які буцімто хотіли втекти "до друга в прикордоння". Для цього вони хотіли перепливти Дністер на гумовому човні. 

Україна
прикордонники
ухилянти
ДПСУ

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