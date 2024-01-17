Правоохоронці затримали водія, який нелегально перевозив ухилянтів

Прикордонник та поліцейські біля автобуса, яким керував затриманий. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники у співпраці з поліцейськими затримали водія автобуса, який перевозив ухилянта. Інцидент стався біля кордону з Молдовою.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як повідомляється, силовики виявили в спальному відділенні автобуса нелегала, якому керманич пообіцяв вільний виїзд до сусідньої Молдови. За це організатор мав отримати шість тисяч доларів від ухилянта.

Наразі правоохоронці затримали порушника.

Джерело: Telegram

Затримання ухилянтів на кордоні — останні новини

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України викрила ще три схеми для ухилянтів. Серед затриманих організаторів — ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Також у Чернівецькій області повідомили про підозру медсестрі однієї з лікарень у Чернівцях. Жінка за чотири тисячі доларів допомагала ухилянтам отримати відстрочку від мобілізації.

Водночас бійці Могилів-Подільського прикордонного загону затримали групу ухилянтів, які буцімто хотіли втекти "до друга в прикордоння". Для цього вони хотіли перепливти Дністер на гумовому човні.