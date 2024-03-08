Правоохранители задержали мужчин, напавших на работников ТЦК в Черновицкой области

Работники ТЦК, которые остановили мужчину на коне, и наехавший на них автомобиль. Фото: скриншот

В Вижницком районе два жителя прибыли на контрольно-пропускной пункт, где устроили стычку с представителями ТЦК. По этому факту полиция начала расследование.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Черновицкой области .

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Детали следствия

В четверг, 7 марта, в селе Плоска на Вижницкой земле произошел инцидент возле КПП "Горлеча". Сотрудник ТЦК и СП попал под колеса "ВАЗ-2121". После того, как водитель совершил поворот, он остановил машину и ударил пострадавшего по предплечью обухом.

Его сообщник также нанес удар топором по плечу военнослужащему. Работник ТЦК и СП получил травмы, которые будут оценены после судмедэкспертизы.

Злоумышленники также разбили стекло и окна в машине работников территориального центра комплектования и скрылись.

Сотрудники отдела полиции №1 (Путила) Вижницкого района немедленно приступили к поисковым действиям и установили лиц, совершивших правонарушения. Ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители.

Сообщение полиции Черновицкой области. Фото: скриншот

Процессуальные действия продолжаются, после чего будет назначена окончательная правовая квалификация действиям мужчин.

Напомним, ранее адвокат рассказал, где ТЦК точно запрещено вручать повестки.

Ранее мы писали, что в Закарпатье ТЦК пытались силой затащить мужчину в авто.