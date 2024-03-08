Правоохоронці затримали чоловіків, які напали на працівників ТЦК у Чернівецькій області

Працівники ТЦК, які зупинили чоловіка на коні, та автомобіль, який на них наїхав. Фото: скриншот

У Вижницькому районі два мешканці прибули на контрольно-пропускний пункт, де влаштували сутичку з працівниками ТЦК. За цим фактом поліція розпочала розслідування.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Чернівецькій області.

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Деталі слідства

У четвер, 7 березня, у селі Плоска на Вижницькій землі стався інцидент біля КПП "Горлеча". Працівник ТЦК і СП потрапив під колеса "ВАЗ-2121". Після того, як водій зробив поворот, він зупинив машину та вдарив постраждалого по передпліччю обухом.

Його спільник також завдав удару сокирою по плечу військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП отримав травми, які будуть оцінені після судмедекспертизи.

Зловмисники також розбили скло і вікна в автівці працівників територіального центру комплектування і зникли.

Працівники відділу поліції №1 (Путила) Вижницького району негайно розпочали пошукові дії і встановили осіб, які здійснили правопорушення. Ними виявилися 28-річний і 43-річний місцеві мешканці.

Допис поліції Чернівецікої області. Фото: скриншот

Процесуальні дії тривають, після чого буде призначено остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків.

Нагадаємо, що раніше адвокат розповів, де ТЦК точно заборонено вручати повістки.

Раніше ми писали, що на Закарпатті ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в авто.