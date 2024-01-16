Позитивные новости значительно преобладают над негативными — анализ медиаотчетов для топ-чиновников
Подготовленные медиаотчеты для Офиса Президента Украины и Кабинета министров могут формировать у чиновников заблуждение. Для них предоставляют информацию более положительную, а отрицательного совсем немного. Если же в отчетах появляется любая критика деятельности должностных лиц, то они воспринимаются как работа "оппозиционных СМИ".
Об этом сообщает Bihus.info.
Как влияют медиаотчеты, которые готовят для чиновников
По данным издания, подготовленные материалы для ОПУ и Кабмина могут формировать у должностных лиц представление о том, что критика в их сторону представляет собой либо "атаки", либо "популизм" от так называемых "оппозиционных СМИ".
В отчетах описывается, как общество в соцсетях отреагировало на какое-то событие, кто, чем недоволен, что пишут журналисты, что говорят о конкретном должностном лице или конкретной ситуации.
Также в материале указывается, что подготовкой этих медиаотчетов занимается "Медиатека", принадлежащая нардепу Александру Мариковскому. В 2023 году компания получила 10 млн грн из госбюджета за проведенную аналитику. В компании вспоминают чиновников сдержанно и лаконично.
Задача компании, которая делает этот анализ, — мониторить, формировать все в одну подборку, давать свой промежуточный вывод и передавать эту информацию.
"Мы получили копии некоторых отчетов за 2023 год и увидели следующую картину: количество положительных новостей значительно превышает количество негативных. А негативные в большинстве своем представляются не как объективная критика разных СМИ, а как "атаки оппозиции и порохоботов", — указали в издании.
С момента, когда Мариковский стал частью парламента, компания начала получать большие госзаказы, есть более 10 видов заказных отчетов разных по объему и сложности. В частности, что касается президента и первой леди, главы ОП и его заместителей, Кабмина и членов правительства, Министерства культуры и информационной политики.
Напомним, недавно в Кабинете министров Украины приняли постановление о запуске сервиса "Дія.Офіс" для чиновников. Сначала сервис планируется использовать как инструмент для того, чтобы должностные лица авторизовались и общались с украинцами. Позже "Дія.Офіс" будет иметь информацию о целях каждого министерства и правительства.
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