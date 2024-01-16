Позитивные новости значительно преобладают над негативными — анализ медиаотчетов для топ-чиновников

Нардеп Александр Мариковский. Фото: amp.my.ua

Подготовленные медиаотчеты для Офиса Президента Украины и Кабинета министров могут формировать у чиновников заблуждение. Для них предоставляют информацию более положительную, а отрицательного совсем немного. Если же в отчетах появляется любая критика деятельности должностных лиц, то они воспринимаются как работа "оппозиционных СМИ".

Об этом сообщает Bihus.info.

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По данным издания, подготовленные материалы для ОПУ и Кабмина могут формировать у должностных лиц представление о том, что критика в их сторону представляет собой либо "атаки", либо "популизм" от так называемых "оппозиционных СМИ".

В отчетах описывается, как общество в соцсетях отреагировало на какое-то событие, кто, чем недоволен, что пишут журналисты, что говорят о конкретном должностном лице или конкретной ситуации.

Также в материале указывается, что подготовкой этих медиаотчетов занимается "Медиатека", принадлежащая нардепу Александру Мариковскому. В 2023 году компания получила 10 млн грн из госбюджета за проведенную аналитику. В компании вспоминают чиновников сдержанно и лаконично.

Задача компании, которая делает этот анализ, — мониторить, формировать все в одну подборку, давать свой промежуточный вывод и передавать эту информацию.

"Мы получили копии некоторых отчетов за 2023 год и увидели следующую картину: количество положительных новостей значительно превышает количество негативных. А негативные в большинстве своем представляются не как объективная критика разных СМИ, а как "атаки оппозиции и порохоботов", — указали в издании.

С момента, когда Мариковский стал частью парламента, компания начала получать большие госзаказы, есть более 10 видов заказных отчетов разных по объему и сложности. В частности, что касается президента и первой леди, главы ОП и его заместителей, Кабмина и членов правительства, Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, недавно в Кабинете министров Украины приняли постановление о запуске сервиса "Дія.Офіс" для чиновников. Сначала сервис планируется использовать как инструмент для того, чтобы должностные лица авторизовались и общались с украинцами. Позже "Дія.Офіс" будет иметь информацию о целях каждого министерства и правительства.