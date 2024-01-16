Позитивні новини значно переважають негативні — аналіз медіазвітів для топ-чиновників

Нардеп Олександр Маріковський. Фото: amp.my.ua

Підготовлені медіазвіти для Офісу Президента України та Кабінету міністрів можуть формувати у чиновників хибну думку. Для них подають інформацію більше позитивну, а негативного зовсім небагато. Якщо ж у звітах з'являється будь-яка критика діяльності посадовців, то це вони сприймають, як роботу "опозиційних ЗМІ".

Про це повідомляє Bihus.info.

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За даними видання, підготовлені матеріали для ОПУ і Кабміну можуть формувати у посадовців уявлення про те, що критика в їхній бік є або "атакою", або "популізмом" від так званих "опозиційних ЗМІ".

У звітах описується, як суспільство у соцмережах відреагувало на якусь подію, хто, чим незадоволений, що пишуть журналісти, що кажуть про конкретного посадовця чи конкретну ситуацію.

Також у матеріалі зазанчається, що підготовкою цих медіазвітів займається "Медіатека", яка належить нардепу Олександру Маріковському. У 2023 році ця компанія отримала 10 млн грн з держбюджету за проведену аналітику. У компанії згадують посадовців стримано та лаконічно.

Задача компанії, яка цей аналіз робить, — моніторити, формувати все в одну підбірку, давати свій проміжний висновок та передавати цю інформацію.

"ОП та Кабмін отримують викривлену інформацію з регулярних медіазвітів компанії "слуги" Маріковського "Медіатека". Ми отримали копії деяких звітів за 2023 рік та побачили таку картину: кількість позитивних новин значно перевищує кількість негативних. А негативні здебільшого подаються не як об’єктивна критика різних ЗМІ, а як "атаки опозиції та порохоботів", — зазначили у виданні.

З моменту, коли Маріковський став частиною парламенту, компанія почала отримувати великі держзамовлення, є понад 10 видів замовлених звітів різних за обсягом та складністю. Зокрема, такий, що стосується президента та першої леді, голови ОП та його заступників, Кабміну та членів уряду, Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, нещодавно у Кабінеті міністрів України ухвалили постанову щодо запуску сервісу "Дія.Офіс" для чиновників. Спочатку сервіс планується використовувати як інструмент для того, щоб посадовці авторизувалися та комунікували з українцями. Пізніше "Дія.Офіс" буде мати інформацію щодо цілей кожного міністерства та уряду.