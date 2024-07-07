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Пожар виден в километрах — в Крыму произошел мощный взрыв на газовой магистрали

7 июля 2024 01:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пожар на газовой магистрали в Алуште в Крыму 7 июля — видео
Пожар в Крыму на газовой магистрали Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вблизи Алушты во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 июля произошел сильный взрыв на газовой магистрали. В результате инцидента разгорелся масштабный пожар, а часть жителей осталась без газа.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Пожар на газовой магистрали в Крыму 7 июля

Гауляйтер украинского Крыма Сергей Аксенов заявил, что инцидент на газопроводе в Алуште носит технический характер. В то же время, он не предполагает, что могла произойти диверсия.

Также городские власти предупредили о возможных отключениях газа 7 июля в связи с пожаром. Однако, по данным российских пабликов, газа у многих жителей Алушты уже нет. Также заверили, что огонь не угрожает жилым домам и никто не пострадал.

На месте происшествия работают спасатели и лесники, огонь перекинулся на соседний лес. Причиной воспламенения паблики считают "аварию на сетях".

Взрывы в Крыму

Напомним, что в четверг, 4 июля, на мысе Фиолент во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, после чего появился дым в небе.

Также недавно командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские военные нанесли удар по составу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Взрывы произошли в разных частях полуострова, больше всего пострадала база вблизи Евпатории.

Добавим, что в США признают возможность использования переданного Украине американского вооружения для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

Крым авария пожар взрыв газ оккупанты

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