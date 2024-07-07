Пожар на газовой магистрали в Алуште в Крыму 7 июля — видео

Пожар виден в километрах — в Крыму произошел мощный взрыв на газовой магистрали
Вблизи Алушты во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 июля произошел сильный взрыв на газовой магистрали. В результате инцидента разгорелся масштабный пожар, а часть жителей осталась без газа.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Пожар на газовой магистрали в Крыму 7 июля
Гауляйтер украинского Крыма Сергей Аксенов заявил, что инцидент на газопроводе в Алуште носит технический характер. В то же время, он не предполагает, что могла произойти диверсия.
Также городские власти предупредили о возможных отключениях газа 7 июля в связи с пожаром. Однако, по данным российских пабликов, газа у многих жителей Алушты уже нет. Также заверили, что огонь не угрожает жилым домам и никто не пострадал.
На месте происшествия работают спасатели и лесники, огонь перекинулся на соседний лес. Причиной воспламенения паблики считают "аварию на сетях".
Взрывы в Крыму
Напомним, что в четверг, 4 июля, на мысе Фиолент во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, после чего появился дым в небе.
Также недавно командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские военные нанесли удар по составу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Взрывы произошли в разных частях полуострова, больше всего пострадала база вблизи Евпатории.
Добавим, что в США признают возможность использования переданного Украине американского вооружения для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.
Читайте Новини.LIVE!