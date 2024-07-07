Пожежа на газовій магістралі в Алушті в Криму 7 липня — відео

Пожежу видно за кілометри — у Криму трапився потужний вибух на газовій магістралі
Поблизу Алушти в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 7 липня стався сильний вибух на газовій магістралі. Внаслідок інциденту розгорілась масштабна пожежа, а частина мешканців лишилась без газу.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Пожежа на газовій магістралі в Криму 7 липня
Гауляйтер українського Криму Сергій Аксьонов заявив, що інцидент на газопроводі в Алушті має технічний характер. Водночас він не припускає, що могла статись диверсія.
Також міська влада попередила про можливі відключення газу 7 липня у зв'язку з пожежею. Однак за даними російських пабліків, газу в багатьох мешканців Алушти вже немає. Також запевнили, що вогонь не загрожує житловим будинкам і що ніхто не постраждав.
Наразі на місці події працюють рятувальники та лісники, вогонь перекинувся на сусідній ліс. Причиною займання пабліки вважають "аварію на мережах".
Вибухи в Криму
Нагадаємо, що в четвер, 4 липня, на мисі Фіолент в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після чого з'явився дим у небі.
Також нещодавно командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Криму. Вибухи сталися в різних частинах пів острову, найбільше постраждала база поблизу Євпаторії.
Додамо, що в США визнають можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.
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