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Пожежу видно за кілометри — у Криму трапився потужний вибух на газовій магістралі

7 липня 2024 01:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пожежа на газовій магістралі в Алушті в Криму 7 липня — відео
Пожежа в Криму на газовій магістралі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Поблизу Алушти в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 7 липня стався сильний вибух на газовій магістралі. Внаслідок інциденту розгорілась масштабна пожежа, а частина мешканців лишилась без газу.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. 

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Пожежа на газовій магістралі в Криму 7 липня

Гауляйтер українського Криму Сергій Аксьонов заявив, що інцидент на газопроводі в Алушті має технічний характер. Водночас він не припускає, що могла статись диверсія.

Також міська влада попередила про можливі відключення газу 7 липня у зв'язку з пожежею. Однак за даними російських пабліків, газу в багатьох мешканців Алушти вже немає. Також запевнили, що вогонь не загрожує житловим будинкам і що ніхто не постраждав.

Наразі на місці події працюють рятувальники та лісники, вогонь перекинувся на сусідній ліс. Причиною займання пабліки вважають "аварію на мережах".

Вибухи в Криму

Нагадаємо, що в четвер, 4 липня, на мисі Фіолент в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після чого з'явився дим у небі.

Також нещодавно командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Криму. Вибухи сталися в різних частинах пів острову, найбільше постраждала база поблизу Євпаторії.

Додамо, що в США визнають можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України. 

Крим аварія пожежа вибух газ окупанти

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