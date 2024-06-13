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Полномочия работников ТЦК могут ограничить — что придумали в Раде

13 июня 2024 01:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Полномочия ТЦК могут ограничить — подробности рассказали в Верховной раде
Сотрудники ТЦК общаются с украинцем. Иллюстративное фото: АрмияInform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что в его комитете рассматривают вариант передать функции Территориальных центров комплектования и социальной поддержки гражданским органам. Это связано с постоянными скандалами, в которые попадают работники военкомата.

Об этом Егор Чернев в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 12 июня.

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Так, чиновник вспомнил о конфликте между работниками ТЦК и скорой помощи в Одессе, когда представители Киевского РТЦК и СП Одессы задержали на несколько часов приехавших на вызов медиков.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел", — признался Чернев.

По его словам, в настоящее время в Раде изучают варианты предотвращения подобных ситуаций в будущем.

"И один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это — один из вариантов", — объяснил депутат.

Схватка работников ТЦК и фельдшеров скорой помощи в Одессе

Напомним, что в Одессе произошел конфликт между работниками районного ТЦК и медиками скорой помощи. Врачей задержали и силой удерживали в центре комплектования, пока под ТЦК не образовался митинг в поддержку врачей. Кроме того, впоследствии к стычке присоединились мужчины в штатском, которые оказались членами Добровольных отрядов содействия полиции.

В то же время в областном ТЦК уже отреагировали на инцидент. Также появились подробности конфликта со стороны врачей. Так, медик скорой помощи Богдан Величко рассказал, что его коллег удерживали четыре часа. Позже в Одесской экстренке заверили, что конфликт между сторонами был исчерпан и оценку ситуации должны предоставить соответствующие органы.

Добавим, что на инцидент также отреагировали народные депутаты Алексей Гончаренко и Артем Дмитрук. Кроме того, по поводу этого события высказался и спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

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полномочия
ТЦК и СП
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