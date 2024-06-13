Повноваження ТЦК можуть обмежити — подробиці розповіли в Верховній раді

Працівники ТЦК спілкуються з українцем. Ілюстративне фото: АрміяInform

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що в його комітеті розглядають варіант передати функції Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки цивільним органам. Це пов'язано з постійними скандалами, в які потрапляють працівники військкомату.

Про це Єгор Чернєв в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 12 червня.

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Так, посадовець згадав про конфлікт між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі, коли представники Київського РТЦК та СП Одеси затримали на кілька годин медиків, які приїхали на виклик.

"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями — я такого ще не бачив", — зізнався Чернєв.

За його словами, наразі у Раді вивчають варіанти запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

"І один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести зі Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це — один із варіантів", — пояснив депутат.

Сутичка працівників ТЦК та фельдшерів швидкої допомоги в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі трапився конфлікт між працівниками районного ТЦК та медиками швидкої допомоги. Лікарів затримали та силоміць утримували у центрі комплектування, допоки під ТЦК не утворився мітинг на підтримку лікарів. Крім того, згодом до сутички долучилися чоловіки в цивільному, які виявились членами Добровільних загонів сприяння поліції.

Натомість в обласному ТЦК вже відреагували на інцидент. Також з'явилися подробиці конфлікту з боку лікарів. Так, медик швидкої допомоги Богдан Величко розповів, що його колег утримували чотири години. Пізніше в Одеській екстренці запевнили, що конфлікт між сторонами було вичерпано та оцінку ситуації мають надати відповідні органи.

Додамо, що на інцидент також відреагували народні депутати Олексій Гончаренко та Артем Дмитрук. Крім того, щодо цієї події висловився й речник УДА "Південь" Сергій Братчук.