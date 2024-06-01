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Возможны пуски крылатых ракет — почти вся Украина "красная"

1 июня 2024 02:56
обновлено: 02:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Угроза ракетных ударов в Украине ночью 1 июня, бомбардировщики Ту-95МС на пусковых рубежах
Российский Ту-95МС в небе. Фото иллюстративное: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На востоке Украины — угроза ракетных ударов. Ночью 1 июня воздушная тревога объявлена в большинстве областей нашей страны.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Угроза ракетных обстрелов ночью 1 июня

Полтретьего ночи появилось предупреждение для восточных регионов Украины о возможных ракетных атаках со стороны России.

Угроза ракетных ударов в Украине ночью 1 июня
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что угроза ракетных ударов есть и в других областях Украины.

Угроза ракетных ударов в Украине ночью 1 июня
Скриншот Telegram/Иван Федоров/Запорожская обл.

В 02:26 военные уточнили: Россия может атаковать восток Украины крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС.

Угроза ракетных ударов в Украине ночью 1 июня
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

В 02:51 Силы обороны сообщили, что воздушная тревога в южных и центральных областях также связана с вероятными пусками крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

Напомним, ночью 1 июня, во время атаки ударных беспилотников на Украину, СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области. Этой же ночью, около 00:47, взрывы прогремели в Киевской области.

Воздушные Силы ВСУ
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ВСУ

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