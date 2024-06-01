Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня, бомбардувальники Ту-95МС на пускових рубежах

Російський Ту-95МС у небі. Фото ілюстративне: скриншот відео

На сході України — загроза ракетних ударів. Вночі, 1 червня, повітряна тривога оголошена у більшості областей нашої країни.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза ракетних обстрілів вночі 1 червня

Пів на третю ночі з'явилось попередження для східних регіонів України про можливі ракетні атаки з боку Росії.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що загроза ракетних ударів є й в інших областях України.

Скриншот Telegram/Іван Федоров/Запорізька обл.

О 02:26 військові уточнили: Росія може атакувати схід України крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 02:51 Сили оборони поінформували, що повітряна тривога в південних та центральних областях також пов'язана з ймовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Нагадаємо, вночі 1 червня, під час атаки ударних безпілотників на Україну, ЗМІ повідомили про вибухи в Вінницькій області. Цієї ж ночі, близько 00:47, вибухи прогриміли в Київській області.