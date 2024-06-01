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Можливі пуски крилатих ракет — майже вся Україна "червона"

1 червня 2024 02:56
оновлено: 02:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня, бомбардувальники Ту-95МС на пускових рубежах
Російський Ту-95МС у небі. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На сході України — загроза ракетних ударів. Вночі, 1 червня, повітряна тривога оголошена у більшості областей нашої країни.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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Загроза ракетних обстрілів вночі 1 червня 

Пів на третю ночі з'явилось попередження для східних регіонів України про можливі ракетні атаки з боку Росії.  

Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що загроза ракетних ударів є й в інших областях України. 

Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня
Скриншот Telegram/Іван Федоров/Запорізька обл.

О 02:26 військові уточнили: Росія може атакувати схід України крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС. 

Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 02:51 Сили оборони поінформували, що повітряна тривога в південних та центральних областях також пов'язана з ймовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Нагадаємо, вночі 1 червня, під час атаки ударних безпілотників на Україну, ЗМІ повідомили про вибухи в Вінницькій області. Цієї ж ночі, близько 00:47, вибухи прогриміли в Київській області

Повітряні Сили ЗСУ
ракетний удар
війна
повітряна тривога
авіабомба
ракетоносій
обстріли
ЗСУ

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