Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Воздушная тревога в Украине — пуски управляемых авиабомб в Донецкой области arrow

Воздушная тревога в Украине — пуски управляемых авиабомб в Донецкой области

10 апреля 2024 02:07
обновлено: 02:07
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине — пуски управляемых авиабомб в Донецкой области
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 апреля, слышна в Одесской и Николаевской областях. В Воздушных силах Украины предупреждают о движении ударных БПЛА со стороны Черного моря.

Актуальная карта воздушной тревоги в Украине на 01:46.

Читайте также:

null По состоянию на 01:47 в воздушных силах ВСУ сообщают, что вражеские дроны изменили направление движения!

null

По состоянию на 2:02. Очаков Николаевской области – оставайтесь в укрытиях!

null

В Воздушных силах пишут о запуске вражеских управляемых авиабомб!

null

Новость дополняется.

Одесская область
Николаевская область
воздушная тревога