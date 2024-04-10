Воздушная тревога в Украине — пуски управляемых авиабомб в Донецкой области
10 апреля 2024 02:07
обновлено: 02:07
Фото иллюстративное
Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 апреля, слышна в Одесской и Николаевской областях. В Воздушных силах Украины предупреждают о движении ударных БПЛА со стороны Черного моря.
Актуальная карта воздушной тревоги в Украине на 01:46.
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