Воздушная тревога в Украине — пуски управляемых авиабомб в Донецкой области

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Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 апреля, слышна в Одесской и Николаевской областях. В Воздушных силах Украины предупреждают о движении ударных БПЛА со стороны Черного моря.

Актуальная карта воздушной тревоги в Украине на 01:46.

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