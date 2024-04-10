Повітряна тривога в Україні — пуски керованих авіабомб на Донеччині

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Повітряна тривога в Україні зараз, 10 квітня, лунає в Одеській та Миколаївській областях. У Повітряних силах України попереджають про рух ударних БпЛА з Чорного моря.

Актуальна карта повітряної тривоги в Україні станом на 01:46.

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