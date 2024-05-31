Воздушная тревога в Украине поздно вечером 31 мая

Тревога в Украине — в воздухе много вражеских БпЛА, куда они направляются
31 мая 2024 23:51
обновлено: 23:51
Фото иллюстративное
Воздушная тревога вечером, 31 мая, снова распространяется по Украине. В опасности — юг и восток нашего государства.
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.
Читайте также:
Воздушная тревога 31 мая
По состоянию на 23:45 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской областях, а также на некоторых временно оккупированных территориях.
В 23:47 военные Воздушных сил ВСУ предупредили об активности российских ударных БпЛА в Николаевской и Кировоградской областях. Также известно, что беспилотники двигаются из акватории Черного моря в сторону Одесской области.
Новость дополняется.
Читайте Новини.LIVE!