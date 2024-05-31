Воздушная тревога в Украине поздно вечером 31 мая

Фото иллюстративное

Воздушная тревога вечером, 31 мая, снова распространяется по Украине. В опасности — юг и восток нашего государства.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога 31 мая

По состоянию на 23:45 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской областях, а также на некоторых временно оккупированных территориях.

Карта воздушных тревог в Украине 31 мая. Фото: alerts.in.ua

В 23:47 военные Воздушных сил ВСУ предупредили об активности российских ударных БпЛА в Николаевской и Кировоградской областях. Также известно, что беспилотники двигаются из акватории Черного моря в сторону Одесской области.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Новость дополняется.