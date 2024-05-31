Повітряна тривога в Україні пізно ввечері 31 травня

Тривога в Україні — у повітрі багато ворожих БпЛА, куди вони рухаються
31 травня 2024 23:51
оновлено: 23:51
Фото ілюстративне
Повітряна тривога ввечері, 31 травня, знову шириться Україною. У небезпеці — південь та схід нашої держави.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.
Читайте також:
Повітряна тривога 31 травня
Станом на 23:45 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській областях, а також на деяких тимчасово окупованих територіях.
О 23:47 військові Повітряних сил ЗСУ попередили про активність російських ударних БпЛА у Миколаївській та Кіровоградській областях. Також відомо, що безпілотники рухаються з акваторії Чорного моря у бік Одеської області
Новина доповнюється.
Читайте Новини.LIVE!