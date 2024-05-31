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Тривога в Україні — у повітрі багато ворожих БпЛА, куди вони рухаються

31 травня 2024 23:51
оновлено: 23:51
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні пізно ввечері 31 травня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога ввечері, 31 травня, знову шириться Україною. У небезпеці — південь та схід нашої держави. 

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. 

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Повітряна тривога 31 травня 

Станом на 23:45 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській областях, а також на деяких тимчасово окупованих територіях.

Повітряна тривога в Україні 31 травня
Карта повітряних тривог в Україні 31 травня. Фото: alerts.in.ua

О 23:47 військові Повітряних сил ЗСУ попередили про активність російських ударних БпЛА у Миколаївській та Кіровоградській областях. Також відомо, що безпілотники рухаються з акваторії Чорного моря у бік Одеської області

Активність ворожих БпЛА на півдні України 31 травня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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вибух
війна
небезпека
повітряна тривога
ЗСУ

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