Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза

Ракета в небе. Иллюстрированное фото: Reuters

В Украине вечером в воскресенье, 5 мая, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях. Граждан предупреждают об опасности применения ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Воздушная тревога 5 мая

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

На 21:50 воздушная тревога объявлена в 8 областях Украины — Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Скриншот карты воздушной тревоги

Напомним, что российские войска в воскресенье, 5 мая, атаковали центральную часть Харькова.

В результате обстрела произошло попадание в частный дом. Там пострадали два человека. На месте ракетного удара погибла собака, его хозяина госпитализировали.