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Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза

5 мая 2024 21:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза
Ракета в небе. Иллюстрированное фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Украине вечером в воскресенье, 5 мая, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях. Граждан предупреждают об опасности применения ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза - фото 1
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

На 21:50 воздушная тревога объявлена в 8 областях Украины — Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза - фото 2
Скриншот карты воздушной тревоги

Напомним, что российские войска в воскресенье, 5 мая, атаковали центральную часть Харькова.

В результате обстрела произошло попадание в частный дом. Там пострадали два человека. На месте ракетного удара погибла собака, его хозяина госпитализировали.

обстрелы
воздушная тревога
ракеты
Воздушные Силы ВСУ

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