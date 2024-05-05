Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза
В Україні ввечері в неділю, 5 травня, було оголошено повітряну тривогу в кількох областях. Громадян попереджають про небезпеку застосування ракетного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога 5 травня
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", — йдеться у повідомленні.
На 21:50 повітряну тривогу оголошено в 8 областях України — Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.
Нагадаємо, що російські війська в неділю, 5 травня, атакували центральну частину Харкова.
Внаслідок обстрілу сталося влучання у приватний будинок. Там постраждали дві людини. На місці ракетного удару загинув собака, його господаря ушпиталили.
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