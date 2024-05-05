Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза

Ракета в небі. Ілюстроване фото: Reuters

В Україні ввечері в неділю, 5 травня, було оголошено повітряну тривогу в кількох областях. Громадян попереджають про небезпеку застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Повітряна тривога 5 травня

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

На 21:50 повітряну тривогу оголошено в 8 областях України — Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Скриншот карти повітряної тривоги

Нагадаємо, що російські війська в неділю, 5 травня, атакували центральну частину Харкова.

Внаслідок обстрілу сталося влучання у приватний будинок. Там постраждали дві людини. На місці ракетного удару загинув собака, його господаря ушпиталили.