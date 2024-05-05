Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза arrow

Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза

5 травня 2024 21:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза
Ракета в небі. Ілюстроване фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Україні ввечері в неділю, 5 травня, було оголошено повітряну тривогу в кількох областях. Громадян попереджають про небезпеку застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога 5 травня

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза - фото 1
Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

На 21:50 повітряну тривогу оголошено в 8 областях України — Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза - фото 2
Скриншот карти повітряної тривоги

Нагадаємо, що російські війська в неділю, 5 травня, атакували центральну частину Харкова

Внаслідок обстрілу сталося влучання у приватний будинок. Там постраждали дві людини. На місці ракетного удару загинув собака, його господаря ушпиталили.

обстріли
повітряна тривога
ракети
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер