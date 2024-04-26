Пострадал ребенок — в полиции рассказали детали ДТП в Броварах
Стали известны детали аварии с главой райгосадминистрации Броваров Владимиром Майбоженко. Среди пострадавших в ДТП — ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу, 26 апреля.
Подробности о резонансном ДТП в Броварах
Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов.
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В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести, среди них — ребенок.
Проверка на прибор Драгера на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан. По ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Ранее сообщалось, что глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко въехал в толпу. Местные СМИ пишут, что за рулем находился депутат, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.
Позже стало известно, что в Киевской областной военной администрации отреагировали на ДТП в Броварах, которое устроил нетрезвый глава райгосадминистрации города Владимир Майбоженко. Там заявили, что чиновник будет уволен с должности.
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