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Пострадал ребенок — в полиции рассказали детали ДТП в Броварах

26 апреля 2024 20:59
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Пострадал ребенок — в полиции рассказали детали ДТП в Броварах
Очевидцы на месте ДТП в Броварах. Фото: Нацполиция Украины
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Стали известны детали аварии с главой райгосадминистрации Броваров Владимиром Майбоженко. Среди пострадавших в ДТП — ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу, 26 апреля.

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Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов.

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В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести, среди них — ребенок.

Проверка на прибор Драгера на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан. По ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Пострадал ребенок — в полиции рассказали детали ДТП в Броварах - фото 1
Место резонансного ДТП в Броварах. Фото: Национальная полиция Украины

Ранее сообщалось, что глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко въехал в толпу. Местные СМИ пишут, что за рулем находился депутат, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, что в Киевской областной военной администрации отреагировали на ДТП в Броварах, которое устроил нетрезвый глава райгосадминистрации города Владимир Майбоженко. Там заявили, что чиновник будет уволен с должности.

ДТП
Киевская область
ребенок
Бровары

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