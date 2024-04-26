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Постраждала дитина — у поліції розповіли деталі ДТП у Броварах

26 квітня 2024 20:59
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Постраждала дитина — у поліції розповіли деталі ДТП у Броварах
Свідки на місці ДТП у Броварах. Фото: Нацполіція України
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Стали відомі деталі аварії з голової райдержадміністрації Броварів Володимиром Майбоженко. Серед постраждалих у ДТП — дитина.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у п'ятницю, 26 квітня.

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Подробиці про резонансну ДТП у Броварах

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів.

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У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них — дитина.

Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Чоловік затриманий. За ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Постраждала дитина — у поліції розповіли деталі ДТП у Броварах - фото 1
Місце резонансної ДТП у Броварах. Фото: Національна поліція України

Раніше повідомлялось, що голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко в'їхав у натовп. Місцеві ЗМІ пишуть, що за кермом був депутат, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.

Пізніше стало відомо, що у Київській обласній військовій адміністрації відреагували на ДТП у Броварах, яке влаштував нетверезий голова райдержадміністрації міста Володимир Майбоженко. Там заявили, що чиновника буде звільнено з посади.

ДТП
Київська область
дитина
Бровари

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