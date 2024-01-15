Поставщик Минобороны Глиняная продала свой гостиничный бизнес в Хорватии, — СМИ

Питание в ВСУ. Иллюстративное фото: прессслужба Минобороны

Гражданка Украины Татьяна Глиняная продала свои отели в хорватском городе Сплит после того, как о ее зарубежных активах рассказали в СМИ. Как известно, компании, которые близки к ее окружению являются одними из крупнейших поставщиков продуктов питания структурам Минобороны Украины.

Об этом сообщает NV Business, ссылаясь на СМИ Хорватии.

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Что известно о собственности Глиняной в Хорватии

В начале года стало известно, что Глиняная в прошлом году получила в собственность несколько компаний и гостиниц в Сплите. Уже через неделю выяснилось, что она решила продать свои активы в Хорватии.

Поэтому бизнесмен Йозо Парчина в комментарии vecernji.hr заметил, что продал Глиняной только одну гостиницу Luxe.

"Однако отель Posh категории 5*, на сайте которого есть упоминание об этом юрлице, и другие активы были переведены на другую компанию Парчины", — говорится в сообщении.

По его словам, Глиняная самостоятельно обратилась и попросила продать гостиницу Luxe, поэтому он не знал тогда, какой у нее бизнес в Украине.

"Это не то, что я должен знать", — подчеркнул он.

За сколько средств были проданы гостиницы

В свою очередь на сайте slobodnadalmacija.hr говорится, что гостиницы были проданы за около 20 миллионов евро. Оплату одобрил Национальный банк Хорватии.

В то же время, адвокат Марио Вукович, который защищает интересы Глиняной в Сплите, говорит, что женщина в течение 10 лет ведет бизнес и живет в Хорватии. По его словам, в ее хорватских компаниях работало 79 сотрудников, также были задействованы подрядчики.

Что об этом говорит ее адвокат и сама Глиняная

Также издание "Экономическая правда" решило обратиться за комментарием к адвокату и представителю Татьяне Глиняной Сергею Василишину. Он отметил, что действительно были проданы ее активы в Хорватии и подчеркнул, что речь идет именно о покупке и продаже корпоративных прав, а не гостиниц.

"Татьяна Глиняная не покупала и не продавала отелей в Хорватии. В разное время ею были приобретены доли (корпоративные права) в хорватских компаниях, владеющих объектами гостиничной инфраструктуры в Далмации и Берли (Хорватия). Татьяна Глиняная имеет хорватских бизнес-партнеров, и по состоянию на сейчас в их пользу произошло отчуждение ее корпоративных прав. Такой шаг стал совместным решением хорватских бизнес-партнеров и Татьяны Глиняной, которые ведут предпринимательскую деятельность в Хорватии уже много лет", — объяснил специалист.

Кроме того, Василишин привел и слова самой Татьяны Глиняной, она заявила:

"Относительно гостиничного бизнеса. Ни одна моя инвестиция в Республике Хорватия не была осуществлена за счет прибыли от контрактов с Министерством обороны Украины. Все доходы моей компании от предоставления пищевых и логистических услуг государству остаются в Украине. Бизнес в Хорватии в значительной степени начат мной на средства от операции с финансовыми инструментами при поддержке локальных партнеров. Также в Хорватии мои компании имеют и значительный объем долговых обязательств", — заверила женщина.

Напомним, ранее мы писали, что поставщик пищевых продуктов для украинских военных Татьяна Глиняная имеет в собственности четыре гостиницы в курортном городе Хорватии Сплит. Это обнаружил журналист Артем Ильин в ходе расследования.

Также стало известно, на чем зарабатывала поставщик продуктов для Минобороны Татьяна Глиняная, кроме скандально известных яиц по 17 гривен. Другими тендерами от Минобороны, которые выигрывала ее компания, являлись тендеры на воду.