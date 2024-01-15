Постачальниця Міноборони Глиняна продала свій готельний бізнес у Хорватії, — ЗМІ

Харчування в ЗСУ. Ілюстративне фото: пресслужба Міноборони

Громадянка України Тетяна Глиняна продала свої готелі в хорватському місті Спліт після того, як про її закордонні активи розповіли у ЗМІ. Як відомо, компанії, які близькі до її оточення є одними із найбільших постачальників продуктів харчування структурам Міноборони України.

Про це повідомляє NV Business, посилаючись на ЗМІ Хорватії.

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Що відомо про власність Глиняної в Хорватії

Зазначається, що на початку року стало відомо, що Глиняна у минулому році отримала у власність декілька компаній та готелей у Спліті. Вже за тиждень з'ясувалось, що вона вирішила продати свої активи у Хорватії.

Тому бізнесмен Йозо Парчина в коментарі vecernji.hr зауважив, що продав Глиняній тільки один готель Luxe.

"Проте готель Posh категорії 5*, на сайті якого є згадка про цю юрособу, та інші активи були переведені на іншу компанію Парчини", — йдеться у повідомленні.

За його словами, Глиняна самостійно звернулася та попросила продати готель Luxe, тому він не знав тоді, який вона має бізнес в Україні.

"Це не те, що я повинен знати", — наголосив він.

За скільки коштів було продано готелі

Своєю чергою на сайті slobodnadalmacija.hr йдеться про те, що готелі було продано близько за 20 мільйонів євро. Оплату схвалив Національний банк Хорватії.

Водночас адвокат Маріо Вукович, який захищає інтереси Глиняної в Спліті, каже, що жінка протягом 10 років веде бізнес та живе у Хорватії. За його словами, у її хорватських компаніях працювало 79 співробітників, також було задіяно підрядників.

Що про це каже її адвокат та сама Глиняна

Також видання "Економічна правда" вирішило звернутися за коментарем до адвоката та представника Тетяна Глиняної Сергія Василишина. Він зазначив, що дійсно було продано її активи в Хорватії та наголосив, що йдеться саме про купівлю та продаж корпоративних прав, не готелів.

"Тетяна Глиняна не купувала і не продавала готелів у Хорватії. В різний час нею були придбані частки (корпоративні права) у хорватських компаніях, які володіють об’єктами готельної інфраструктури у Далмації та Берлі (Хорватія). Тетяна Глиняна має хорватських бізнес-партнерів, і станом на зараз на їх користь відбулося відчуження її корпоративних прав. Такий крок став спільним рішенням хорватських бізнес-партнерів і Тетяни Глиняної, які ведуть підприємницьку діяльність в Хорватії вже багато років", — пояснив фахівець.

Крім того, Василишин навів і слова самої Тетяни Глиняної, вона заявила:

"Щодо готельного бізнесу. Жодна моя інвестиція в Республіці Хорватія не була здійснена за рахунок прибутку від контрактів з Міністерством оборони України. Усі прибутки моєї компанії від надання харчових та логістичних послуг державі залишаються в Україні. Бізнес у Хорватії значною мірою започатковано мною на кошти від операції з фінансовими інструментами за підтримки локальних партнерів. Також у Хорватії мої компанії мають і значний обсяг боргових зобов’язань", — запевнила жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що постачальниця харчових продуктів для українських військових Тетяна Глиняна має у власності чотири готелі в курортному місті Хорватії Спліт. Це виявив журналіст Артем Ільїн під час свого розслідування.

Також стало відомо, на чому заробляла постачальниця продуктів для Міноборони Тетяна Глиняна, крім скандально відомих яєць по 17 гривень. Іншими тендерами від Міноборони, які вигравала її компанія, були тендери на воду.