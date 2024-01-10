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Посол Южной Кореи заявил, что КНДР использует войну в Украине как полигон

10 января 2024 20:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Посол Южной Кореи заявил, что КНДР использует войну в Украине как полигон
Ким Чен Ын со своими подчиненными. Фото: Council of Foreign Relations
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Северная Корея передает баллистические ракеты России, чтобы использовать Украину как полигон для их испытания. Это касается и тех разработок, которые способны нести ядерный заряд.

Об этом заявил постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук, сообщает Sky News.

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Дипломат подчеркнул, что баллистические ракеты малой дальности, переданные КНДР России, уже запускали по Украине в декабре и январе.

По его словам, Южная Корея решительно осуждает подобные поставки и атаки.

"Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину как испытательный полигон для своих ракет, способных нести ядерный заряд...", — добавил постпред Южной Кореи.

Хван Чжун Кук подчеркнул, что такие действия являются бесцеремонным пренебрежением к территориальной целостности Украины.

Ранее мы сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Чжу Е совершили визит на производственное предприятие, занимающееся изготовлением мобильных ракетных пусковых комплексов для баллистических ракет.

Напоминаем, что из-за провокации КНДР Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо, где проживает более двух тысяч человек. Ранее Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов по западному побережью в сторону островов Южной Кореи.

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