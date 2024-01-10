Посол Південної Кореї заявив, що КНДР використовує війну в Україні, як полігон

Кім Чен Ин зі своїми підлеглими. Фото: Council of Foreign Relations

Північна Корея передає балістичні ракети Росії, щоб використати Україну, як полігон для їх випробування. Це стосується також і тих розробок, які здатні нести ядерний заряд.

Про це заявив постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук, повідомляє Sky News.

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Дипломат наголосив, що балістичні ракети малої дальності, які КНДР передала Росії, вже запускали по Україні в грудні та січні.

За його словами, Південна Корея рішуче засуджує подібні постачання та атаки.

"Експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд...", — додав постпред Південної Кореї.

Хван Чжун Кук підкреслив, що такі дії є безцеремонною зневагою до територіальної цілісності України.

Раніше ми повідомляли, що лідер КНДР Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою Чжу Е здійснили візит на виробниче підприємство, яке займається виготовленням мобільних ракетних пускових комплексів для балістичних ракет.

Нагадуємо, що через провокації КНДР Південна Корея оголосила евакуацію з острова Єнпхендо, де мешкає понад дві тисячі людей. Раніше Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів із західного узбережжя у бік островів Південної Кореї.