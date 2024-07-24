Помощь Украине - послы ЕС согласовали выделение первого транша в 4,2 миллиарда евро из Украинского фонда

Заседание Европарламента. Фото: AFP/K

Постоянные представители стран-членов Европейского союза 24 июля утвердили 4,2 млрд. евро как первый транш для Украинского плана. Следующим шагом Совет Евросоюза перейдет к письменной процедуре.

Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС Х.

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"Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти 4,2 млрд. евро в поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", — говорится в сообщении.

Там добавили, что дальше Совет ЕС будет действовать по письменной процедуре.

Скриншот сообщения венгерского председательства в Совете ЕС

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility предусматривает возможность получения Украины в 2024-2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд – 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку – 4,76 млрд евро.

Напомним, в марте Кабинет Министра утвердил план Ukraine Facility, согласно которому Украине предоставят пакет поддержки от Европейского Союза (ЕС). Речь идет об общей сумме в 50 млрд евро, которая поступит частями в течение четырех лет.

Уже через несколько дней премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал Фон дер Ляйен план для Ukraine Facility.