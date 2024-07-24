Допомога Україні - посли ЄС погодили виділення першого траншу у 4,2 мільярда євро з Українського фонду

Засідання Європарламенту. Фото: AFP/K

Постійні представники країн-членів Європейського союзу 24 липня затвердили 4,2 млрд євро як перший транш для Українського плану. Наступним кроком Рада Євросоюзу перейде до письмової процедури.

Про це повідомило угорське головування у Раді ЄС в Х.

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"Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що далі Рада ЄС діятиме за письмовою процедурою.

Скриншот допису угорського головування в Раді ЄС

Що таке Ukraine Facility

Ukraine Facility передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

Нагадаємо, у березні Кабінет Міністрі затвердив план Ukraine Facility, згідно з яким Україні нададуть пакет підтримки від Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про загальну суму на 50 млрд євро, яка надійде частинами протягом чотирьох років.

Вже за кілька днів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав Фон дер Ляєн план для Ukraine Facility.