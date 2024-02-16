Flowers.ua не доставила цветы 14 февраля – что известно

Цветы. Фото: АрмияInform

В Сети появилась информация, что украинцев обманула известная компания по доставке цветов. В День влюбленных, 14 февраля, клиенты оплатили товар, но ничего не получили. Речь идет о Flowers.ua.

Соответственные комментарии опубликованы в социальных сетях.

Скандал вокруг Flowers.ua

Среди возмущенных клиентов — сотни людей по всем уголкам Украины, в том числе военные, которые хотели поздравить своих избранниц с праздником.

Они отмечают, что, оплатив доставку, взамен получили только потраченные нервы и потраченное время. При этом в социальной сети доставки цветов гневные комментарии активно удаляют.

Клиенты говорят, что дозвониться в магазин невозможно, на сообщения там тоже не отвечают.

В частности, журналистка Марьяна Пьецух написала, что курьер выключил телефон.

Комментарии людей, которым Flowers.ua не доставила цветы 14 февраля. Фото: скриншот

Пьецух добавила, что такая ситуация массовая.

"Смотрю из своего окна на ваш киоск, в котором уже не горит свет и он закрыт. А цветов у меня нет, где мои цветы?", "Муж заказал букет на 2500, доставки так и не было. Сбрасывают, невозможно дозвониться" , "Научитесь признавать свои ошибки, а не переводить на клиента. Мы не дозвонились до получателя. При том, что за целый день никто не набрал. Жду возвращения средств", — говорится в комментариях.

Комментарии людей, которым Flowers.ua не доставила цветы 14 февраля. Фото: скриншот

Комментарии людей, которым Flowers.ua не доставила цветы 14 февраля. Фото: скриншот

В магазине все же ответили некоторым клиентам.

"Нас очень смущает причиненные Вам неудобства, предоставьте, пожалуйста, номер заказа, мы обязательно разрешим данную ситуацию", — пишут во Flowers.ua.

Объяснение Flowers.ua. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех мужчин, подозреваемых в незаконной порубке деревьев. Нарушители нанесли государству ущерб почти в 180 тысяч гривен.



Также мы писали, что в Одесской области разоблачили директора предприятия, занимавшегося незаконной вырубкой лесов на территории Национального природного парка. Своими действиями мужчина нанес ущерб экологии на 145 миллионов гривен.