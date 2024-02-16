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Популярна доставка квітів "кинула" українців в День закоханих, — соцмережі

16 лютого 2024 00:23
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Flowers.ua не доставила квіти 14 лютого - що відомо
Квіти. Фото: АрміяInform
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Мережі з'явилася інформація, що українців обманула відома компанія з доставки квітів. У День закоханих, 14 лютого, клієнти оплатили товар, проте нічого не отримали. Йдеться про Flowers.ua.

Відповідні коментарі опубліковані у соціальних мережах.

Скандал навколо Flowers.ua

Серед обурених клієнтів — сотні людей по всіх куточках України, у тому числі й військові, які хотіли привітати своїх обраниць зі святом.

Вони зазначають, що, оплативши доставку, взамін отримали лише витрачені нерви та згаяний час. При цьому, у соціальній мережі доставки квітів, гнівні коментарі активно видаляють.

Клієнти кажуть, що додзвонитися до магазину неможливо, на повідомлення там теж не відповідають.

Зокрема, журналістка Мар'яна П'єцух написала, що кур'єр вимкнув телефон.

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Коментарі людей, яким Flowers.ua не доставила квіти 14 лютого. Фото: скриншот

П'єцух додала, що така ситуація масова.

"Дивлюся зі свого вікна на ваш кіоск, в якому вже не горить світло і він зачинений. А квітів у мене немає, де мої квіти?", "Чоловік замовив букет на 2500, доставки так і не було. Скидають, неможливо додзвонитися", "Навчіться признавати свої помилки, а не перекладати на клієнта. Ми не додзвонилися до отримувача. При тому, що за цілий день ніхто не набрав. Чекаю повернення коштів", — йдеться в коментарях.

Популярна доставка квітів "кинула" українців в День закоханих, — соцмережі - фото 1
Коментарі людей, яким Flowers.ua не доставила квіти 14 лютого. Фото: скриншот
Популярна доставка квітів "кинула" українців в День закоханих, — соцмережі - фото 3
Коментарі людей, яким Flowers.ua не доставила квіти 14 лютого. Фото: скриншот

У магазині все ж відповіли деяким клієнтам.

"Нас дуже бентежить причинені Вам незручності, надайте, будь ласка, номер замовлення, ми обов‘язково вирішимо данну ситуацію", — пишуть у Flowers.ua.

Популярна доставка квітів "кинула" українців в День закоханих, — соцмережі - фото 4
Пояснення Flowers.ua. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох чоловіків, яких підозрюють у незаконній порубці дерев. Порушники завдали державі збитків майже у 180 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одеській області викрили директора підприємства, який займався незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку. Своїми діями чоловік завдав збитків екології на 145 мільйонів гривень.

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