Flowers.ua не доставила квіти 14 лютого - що відомо

Квіти. Фото: АрміяInform

В Мережі з'явилася інформація, що українців обманула відома компанія з доставки квітів. У День закоханих, 14 лютого, клієнти оплатили товар, проте нічого не отримали. Йдеться про Flowers.ua.

Відповідні коментарі опубліковані у соціальних мережах.

Скандал навколо Flowers.ua

Серед обурених клієнтів — сотні людей по всіх куточках України, у тому числі й військові, які хотіли привітати своїх обраниць зі святом.

Вони зазначають, що, оплативши доставку, взамін отримали лише витрачені нерви та згаяний час. При цьому, у соціальній мережі доставки квітів, гнівні коментарі активно видаляють.

Клієнти кажуть, що додзвонитися до магазину неможливо, на повідомлення там теж не відповідають.

Зокрема, журналістка Мар'яна П'єцух написала, що кур'єр вимкнув телефон.

Коментарі людей, яким Flowers.ua не доставила квіти 14 лютого. Фото: скриншот

П'єцух додала, що така ситуація масова.

"Дивлюся зі свого вікна на ваш кіоск, в якому вже не горить світло і він зачинений. А квітів у мене немає, де мої квіти?", "Чоловік замовив букет на 2500, доставки так і не було. Скидають, неможливо додзвонитися", "Навчіться признавати свої помилки, а не перекладати на клієнта. Ми не додзвонилися до отримувача. При тому, що за цілий день ніхто не набрав. Чекаю повернення коштів", — йдеться в коментарях.

Коментарі людей, яким Flowers.ua не доставила квіти 14 лютого. Фото: скриншот

Коментарі людей, яким Flowers.ua не доставила квіти 14 лютого. Фото: скриншот

У магазині все ж відповіли деяким клієнтам.

"Нас дуже бентежить причинені Вам незручності, надайте, будь ласка, номер замовлення, ми обов‘язково вирішимо данну ситуацію", — пишуть у Flowers.ua.

Пояснення Flowers.ua. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох чоловіків, яких підозрюють у незаконній порубці дерев. Порушники завдали державі збитків майже у 180 тисяч гривень.



Також ми писали, що в Одеській області викрили директора підприємства, який займався незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку. Своїми діями чоловік завдав збитків екології на 145 мільйонів гривень.