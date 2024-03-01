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Более 6 000 темнокожих работников Tesla подали иск против компании — какая причина

1 марта 2024 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Более 6 000 темнокожих работников Tesla подали иск против компании — какая причина
Автосалон Tesla. Фото: REUTERS/Florence Lo/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Более 6 000 темнокожих рабочих Tesla подали иск на компанию. Они заявили о неспособности производителя электромобилей решить проблему повсеместной расовой дискриминации и притеснений на своем заводе во Фримонте.

Об этом сообщает Reuters.

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Иск темнокожих рабочих Tesla

Судья Верховного суда Калифорнии Ноэль Вайз в Окленде заявил, что иск ставит общие для всех темнокожих работников завода вопросы о том, знала ли компания Tesla о предполагаемых неправомерных действиях и отказалась ли она принять меры для их предотвращения.

Бывший работник завода Маркус Вон впервые подал иск в 2017 году, утверждая, что чернокожие работники завода подверглись целому ряду расистских действий. Его адвокат Лоуренс Орган отметил, что он "вдохновлен" решением суда и с нетерпением ждет разработки плана судебного процесса по этому делу.

"Я думаю, что многочисленные жалобы со временем показывают, что Tesla не смогла предотвратить расовую дискриминацию своих темнокожих сотрудников", — сказал Орган.

Компания Tesla утверждает, что не терпит оскорблений на рабочем месте, и что она уволила сотрудников, которые были замечены в расовых домогательствах.

Предварительное решение вынесено накануне слушаний, где Tesla может обжаловать решение Вайза, хотя судьи вряд ли изменят свое мнение.

Это решение является серьезным ударом для Tesla, поскольку оно открывает компанию для потенциальных многомиллионных судебных исков. В класс входят люди, которые идентифицировали себя как темнокожие и работали на заводе во Фримонте до ноября 2016 года.

Напомним, компания Tesla работает над созданием нового электрического спорткара Roadster. Ожидается, что авто будут готовы и представлены до конца года.

Также недавно Tesla Cybertruck продали на аукционе за 244 000 долларов, что более чем вдвое дороже розничной цены (120 000 долларов). Пикап был выставлен на аукционе 28 февраля в США.

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