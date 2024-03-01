Понад 6 000 темношкірих працівників Tesla подали позов проти компанії — яка причина

Автосалон Tesla. Фото: REUTERS/Florence Lo/File Photo

Понад 6 000 темношкірих робітників Tesla подали позов на компанію. Вони заявили про нездатність виробника електромобілів вирішити проблему повсюдної расової дискримінації та утисків на своєму заводі у Фрімонті.

Про це повідомляє Reuters.

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Позов темношкірих робітників Tesla

Суддя Верховного суду Каліфорнії Ноель Вайз в Окленді заявив, що позов ставить спільні для всіх темношкірих працівників заводу питання про те, чи знала компанія Tesla про передбачувані неправомірні дії і чи відмовилася вона вжити заходів для їхнього запобігання.

Колишній працівник заводу Маркус Вон вперше подав позов у 2017 році, стверджуючи, що чорношкірі працівники заводу зазнали цілої низки расистських дій. Його адвокат Лоуренс Орган зазначив, що він "натхнений" рішенням суду і з нетерпінням чекає на розробку плану судового процесу у цій справі.

"Я думаю, що численні скарги з часом показують, що Tesla не змогла запобігти расовій дискримінації своїх темношкірих співробітників", — сказав Орган.

Компанія Tesla стверджує, що не терпить образ на робочому місці, і що вона звільнила співробітників, які були помічені в расових домаганнях.

Попереднє рішення винесено напередодні слухань, де Tesla може оскаржити рішення Вайза, хоча судді навряд чи змінять свою думку.

Це рішення є серйозним ударом для Tesla, оскільки воно відкриває компанію для потенційних багатомільйонних судових позовів. До класу входять люди, які ідентифікували себе як темношкірі і працювали на заводі у Фрімонті до листопада 2016 року.

Нагадаємо, компанія Tesla працює над створенням нового електричного спорткара Roadster. Очікується, що авто будуть готові та представлені до кінця року.

Також нещодавно Tesla Cybertruck продали на аукціоні за 244 000 доларів, що більш ніж удвічі дорожче за роздрібну ціну (120 000 доларів). Пікап був виставлений на аукціон 28 лютого в США.