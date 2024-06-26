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Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боевых действий — в Раде назвали причину

26 июня 2024 14:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Более 100 тысяч украинцев вернулись обратно в зону боевых действий и на ВТО
Человек в зоне боевых действий. Фото: zaborona.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Уже более ста тысяч украинцев вернулись назад в зону боевых действий и на временно оккупированные территории. Все потому, что переселенцы не нашли убежища в других областях.

Об этом рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Максим Ткаченко в среду, 26 июня.

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Причины возвращения украинцев в опасные зоны

По словам Максима Ткаченко, в целом это женщины, пожилые люди и нетрудоспособные.

В Украине всего 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Более ста тысяч в этом году решили вернуться домой, в зону боевых действий и на временно оккупированные территории.

Ткаченко подчеркнул, что главной причиной таких решений является отсутствие обеспечения внутри перемещенных лиц жильем, пригодным для нормальных условий жизни.

"Кабмин на 75% сократил количество объектов, где внутренним мигрантам выделялись жилища. Остальные теперь должны самостоятельно платить коммуналку, а международные партнеры больше этим не заботятся", — рассказал нардеп.

Напомним, в 2024 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжают получать государственную помощь на проживание. Известно, необходимо ли возвращать неправомерно начисленные средства, учитывая жесткие критерии их назначения.

В этом году в госбюджете на финансирование соцвыплат заложено 136,5 млрд. гривен для почти 5 млн. получателей. В частности известно, что будет с выплатами для внутренних переселенцев.

Ранее мы писали, что в 2024 году внутренние переселенцы смогут оформить новый вид государственной помощи — субсидию на аренду дома. Многие смогут воспользоваться новой возможностью.

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