Более 100 тысяч украинцев вернулись обратно в зону боевых действий и на ВТО

Человек в зоне боевых действий. Фото: zaborona.com

Уже более ста тысяч украинцев вернулись назад в зону боевых действий и на временно оккупированные территории. Все потому, что переселенцы не нашли убежища в других областях.

Об этом рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Максим Ткаченко в среду, 26 июня.

Читайте также:

Причины возвращения украинцев в опасные зоны

По словам Максима Ткаченко, в целом это женщины, пожилые люди и нетрудоспособные.

В Украине всего 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Более ста тысяч в этом году решили вернуться домой, в зону боевых действий и на временно оккупированные территории.

Ткаченко подчеркнул, что главной причиной таких решений является отсутствие обеспечения внутри перемещенных лиц жильем, пригодным для нормальных условий жизни.

"Кабмин на 75% сократил количество объектов, где внутренним мигрантам выделялись жилища. Остальные теперь должны самостоятельно платить коммуналку, а международные партнеры больше этим не заботятся", — рассказал нардеп.

Напомним, в 2024 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжают получать государственную помощь на проживание. Известно, необходимо ли возвращать неправомерно начисленные средства, учитывая жесткие критерии их назначения.

В этом году в госбюджете на финансирование соцвыплат заложено 136,5 млрд. гривен для почти 5 млн. получателей. В частности известно, что будет с выплатами для внутренних переселенцев.

Ранее мы писали, что в 2024 году внутренние переселенцы смогут оформить новый вид государственной помощи — субсидию на аренду дома. Многие смогут воспользоваться новой возможностью.