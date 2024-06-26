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Понад 100 тисяч українців повернулися у зону бойових дій — у Раді назвали причину

26 червня 2024 14:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Понад 100 тисяч українців повернулися назад у зону бойових дій та на ТОТ
Людина в зоні бойових дій. Фото: zaborona.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Вже понад сто тисяч українців цьогоріч повернулися назад у зону бойових дій та на тимчасово окуповані території. Все тому, що переселенці не знайшли притулку в інших областях.

Про це розповів заступник голови фракції "Слуга народу" та член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Максим Ткаченко у середу, 26 червня.

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За словами Максима Ткаченка, загалом це жінки, люди похилого віку та непрацездатні.

В Україні загалом 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Більше ста тисяч цього року вирішили повернутися додому, у зону бойових дій та в тимчасово окуповані території.

Ткаченко наголосив, що головною причиною таких рішень є відсутність забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом, придатним для нормальних умов життя.

"Кабмін на 75% скоротив кількість обʼєктів, де внутрішнім мігрантам виділялися помешкання. Решта тепер мусить самостійно сплачувати комуналку, а міжнародні партнери більше цим не опікуються", — розповів нардеп.

Нагадаємо, у 2024 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжують отримувати державну допомогу на проживання. Відомо, чи необхідно повертати неправомірно нараховані кошти, з огляду на жорсткі критерії щодо їх призначення.

Цьогоріч у держбюджеті на фінансування соцвиплат закладено 136,5 млрд гривень для майже 5 млн отримувачів. Зокрема, відомо, що буде з виплатами для внутрішніх переселенців.

Раніше ми писали, що у 2024 році внутрішні переселенці зможуть оформити новий вид державної допомоги — субсидію на оренду оселі. Багато хто зможе скористатися новою можливістю.

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